Inwoners testen nieuwe sociale kaart De Ronde Venen

De Ronde Venen – Wie in De Ronde Venen hulp zoekt bij zorg, geldzaken, opvoeding of het leren van de Nederlandse taal of juist op zoek is naar een leuke activiteit of vrijwilligerswerk in de buurt kan dat straks allemaal vinden op een website.

De gemeente werkt samen met het bedrijf Elkander aan een nieuwe sociale kaart met de naam De Ronde Venen Wijzer. Dinsdag 28 januari organiseerde de gemeente een testavond in de raadzaal van het gemeentehuis in Mijdrecht. De gemeente had inwoners, vrijwilligers en organisaties uitgenodigd om mee te denken over de gebruiksvriendelijkheid en de inhoud van de website.

Eerste kennismaking

Op de oproep van de gemeente was goed gereageerd. Op de bewuste avond kwamen ruim twintig inwoners met de laptop onder de arm om mee te denken over de nieuwe website. Na een hartelijk ontvangst konden de deelnemers, gezien het tijdstip, eerst aanschuiven voor een kom heerlijke vegetarische pompoensoep met een broodje. Daarna namen zij plaats op de stoelen waar normaal gesproken de raadsleden vergaderen. Dit keer niet voor een raadsvergadering, maar voor een eerste kennismaking met De Ronde Venen Wijzer.

Overzichtelijk en visueel

Medewerkers van Elkander, het bedrijf dat de website ontwikkelt, verzorgden het inhoudelijke deel van de avond. Zij lichtten toe dat zij al ruim twintig jaar werken aan digitale informatievoorziening binnen het sociale domein. Ook vertelden zij dat de sociale kaart voor De Ronde Venen bedoeld is als laagdrempelig startpunt voor iedereen die informatie zoekt binnen het sociale domein. Op de website worden de verschillende onderwerpen overzichtelijk gepresenteerd met herkenbare icoontjes. Bezoekers kunnen zo eenvoudig hun weg vinden naar informatie over onder meer zorg en ondersteuning, geldzaken, wonen, opvoeding, vrijwilligerswerk, leren, activiteiten en gezond leven. Door deze visuele opzet oogt de sociale kaart rustig en toegankelijk, ook voor mensen die nog niet precies weten waar ze naar op zoek zijn.

Kritisch testen

Dat was in ieder geval de intentie en de insteek van de gemeente en de ontwerpers voor deze nieuwe website. Nu was het aan de testers om te kijken of dit ook daadwerkelijk het geval was. Tijdens de testavond werkten de deelnemers met verschillende praktijkvoorbeelden om te beoordelen of deze naar tevredenheid werkten. Ook was er ruimte om de website te bekijken vanuit een eigen vraag of situatie. Via een online vragenlijst konden zij anoniem hun mening geven en verbeterpunten aandragen. Daarbij werd nadrukkelijk gevraagd om kritisch te zijn.

Dankwoord wethouder

Halverwege de avond kwam wethouder Cees van Uden langs om de deelnemers te bedanken voor hun inzet. Hij is één van de twee wethouders die verantwoordelijk zijn voor het sociaal domein en gaf aan blij te zijn met de waardevolle inbreng van de aanwezigen. ’’Samen maken we De Ronde Venen Wijzer een website waar iedereen écht iets aan heeft.” Op een vraag van een deelnemer over zijn eigen mening over de website gaf hij aan, dat hij die bewust niet wilde delen om de testers niet te beïnvloeden. De ideeën en inbreng van inwoners vond hij veel belangrijker. Tijdens de afsluitende evaluatie kwamen uiteenlopende aandachtspunten naar voren, zoals leesbaarheid door met grotere letters te werken, toegankelijkheid voor anderstaligen en vragen over de eventuele inzet van Artificiële Intelligentie (AI) en over digitale veiligheid met termen als ransomware en malware. Dit geeft aan dat de testgroep bestond uit een divers gezelschap.

Alle opmerkingen zijn genoteerd en worden meegenomen in de verdere ontwikkeling.

Op de foto: Inwoners testen de nieuwe sociale kaart van De Ronde Venen. Foto: Wilco de Vries.