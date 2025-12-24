Inwoners maken dorpshart Wilnis groener en veiliger

Wilnis – Vorige maand zijn op meerdere plekken in het dorpshart van Wilnis tegels verwijderd, met als doel ruimte te maken voor plantenvakken. Afgelopen zaterdag volgde de volgende stap: bewoners kwamen samen om in de vakken beplanting aan te brengen. Hierdoor is het in het centrum een stukje groener geworden en komt het bovendien de verkeersveiligheid ten goede.

Koffie, scheppen, harken en kruiwagens

In de vroege ochtend, terwijl de mist nog boven het dorp hing, werd eerst gezamenlijk koffiegedronken. Vervolgens kwamen de scheppen, harken en kruiwagens tevoorschijn en met zichtbaar plezier werd er gewerkt aan het vergroenen van het dorpscentrum. Het resultaat mag er zijn: frisse, groene perken die zorgen voor meer sfeer én het hart van het dorp gezelliger en groener maakt.

Tegels eruit, planten erin

Op plekken waar auto’s vaak op hoeken stonden geparkeerd is bewust gekozen om de tegels te wippen en daar groenvakken te prepareren. De geparkeerde auto’s beperkte het zicht voor automobilisten en fietsers en soms belemmerde het zelfs de doorgang voor voetgangers met een rollator of kinderwagen. De nu gecreëerde plantenvakken dragen zo niet alleen bij aan een mooier straatbeeld, maar ook aan de veiligheid en toegankelijkheid.

Parkeergelegenheid blijft zorgelijk

Het initiatief is zeker niet bedoeld om autobezitters te frustreren, maar om de openbare ruimte vrolijker, slimmer en prettiger in te richten. “De verkeersveiligheid is zeg maar een bijvangst”, laat een initiatiefnemer weten. Verkeer en parkeren blijven belangrijke aandachtspunten voor de werkgroep Historisch Dorpshart Wilnis. Sinds 2010 is het aantal woningen in de Dorpsstraat gegroeid van 54 naar 90. Hoewel er nu nog voldoende parkeergelegenheid op loopafstand is, vraagt zal er serieus naar mogelijke oplossingen gekeken moeten worden.

Uitkijken naar het voorjaar

Alle plantenbakken zijn nu gevuld met verschillende soorten beplanting. En aan alles is gedacht, want door de vele wortels van de boom en de schaduw achter het Prinses Irenebankje, op de hoek van de Stationsweg en de Julianastraat was wat extra aandacht nodig. Met de hulp van tuincoach Eddy Reynders van het NME-centrum is hier gekozen voor schaduwrijke planten. Er is nu nog een plantenvak dat nog gerealiseerd moet worden, maar daarna kijken de bewoners al uit naar het voorjaar, omdat dan het resultaat pas echt zichtbaar.

Op de foto: Inwoners maken het dorpshart van Wilnis groener en veiliger. Foto: Wilco de Vries.