Inwoners Aalsmeer gaan op miljoenen jagen!

Aalsmeer – Vijftig inwoners van Aalsmeer uit postcodegebied 1432 strijden om prijzen tot wel vijf miljoen euro in tv-show ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’. Zij wonnen bij de Postcode Loterij een felbegeerde studioplaats in de spelshow die Linda de Mol presenteert. Of inwoners uit Aalsmeer daadwerkelijk in de prijzen vallen, is zondag 2 september vanaf 20.00 uur te zien bij RTL 4.

Anja (69) uit Aalsmeer is één van de gelukkigen die afreist naar de studio in Amsterdam: “Ik vind het zo leuk om samen met mijn zus in de studio plaats te nemen. We kijken al jaren naar ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’. Nu is het zover en ben ik er zelf bij! Een nieuwe auto winnen zou fantastisch zijn, net als het kunnen afbetalen van mijn huisje. Maar dan moeten we natuurlijk wel geluk hebben. Ik leef nu van een AOW-uitkering en ik ben blij met wat ik heb. Dat is het belangrijkste. We hebben er zin in!”

Kans op geldprijzen tot wel 5 miljoen euro

De vijftig inwoners uit Aalsmeer zijn samen met inwoners uit negen andere wijken uit heel Nederland aanwezig in de studio. Eén van de 500 aanwezigen maakt kans de studio als miljonair te verlaten. Diegene neemt in de finale plaats aan de desk naast Linda de Mol om het ‘Gouden Koffer Spel’ te spelen. Door koffers te openen, maakt de finalist kans op een geldbedrag dat kan oplopen tot wel vijf miljoen euro.

De uitzending van ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ met daarin de ontknoping is zondag 2 september van 20.00 tot 21.30 uur bij RTL 4 te zien.

Foto: Presentatrice Linda de Mol. Fotocredits RTL.