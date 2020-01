Inwoners Aalsmeer gul voor de Voedselbank

Aalsmeer – De Voedselbank Aalsmeer en Kudelstaart wil graag alle gulle gevers bedanken, die hebben gereageerd op de oproep om donaties. De totale opbrengst van deze oproep heeft de verwachtingen ver overtroffen. Niet alleen is er voldoende geld binnengekomen om het begrotingstekort voor 2019 te dekken, ook de exploitatiekosten voor 2020 zijn voor een groot deel al gedekt. De actie heeft meer dan 10.000 euro opgebracht! Fijn om te weten dat zoveel bedrijven en particulieren in Aalsmeer de Voedselbank een goed hart toedragen. Graag had de Voedselbank iedereen persoonlijk willen bedanken, maar een bankoverschrijving geeft onvoldoende contactgegevens om dat te doen.

Voedselbank blijft groen

Voedselbank Aalsmeer is in 2015 gecertificeerd op het gebied van voedselveiligheid vanuit de Voedsel en Warenautoriteit. Belangrijke zaken voor de certificering zijn de hygiëne in de loods waar met voedsel wordt gewerkt en het (gekoeld) vervoer van voedsel. Strenge eisen zijn er wat betreft een gesloten koelketen voor niet-houdbaar voedsel. De eisen zijn net zo streng als voor een supermarkt. Bij deze certificering horen ook onaangekondigde inspecties. Vorige week donderdag was er zo’n controle. De Voedselbank kwam glansrijk door de test: ‘groen’ met een score van 90%. De Voedselbank is trots op alle vrijwilligers die hier hun best voor gedaan hebben!

De financiële situatie en de certificering geven de Voedselbank een solide basis om met het werk ook in 2020 door te gaan en er zo te zijn voor mensen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben.