Intieme concerten bij Poppodium Duycker

Hoofddorp – Poppodium Duycker opent haar deuren voor het intieme programma ‘Liefde voor Muziek’. Iedere donderdag in juni staan er twee lokale acts in de spotlight. Artiesten in een kleine setting op een groot podium, medewerkers die de planken betreden en de grote zaal als intieme huiskamer. Een prachtige setting in een bijzondere situatie.

Het programma in juni is vernoemd naar de landelijke campagne ‘Liefde voor Muziek’. Een initiatief van de voltallige Nederlandse muziekindustrie. Ruim 9000 artiesten, organisaties en bedrijven uit de gehele breedte van de muziekbranche steunen de campagne met hart en ziel. Poppodium Duycker sluit zich ook aan bij deze petitie en wil hier aandacht voor vragen. “Maar”, zegt programmeur Kay Koopmans, “we willen met dit programma ook lokale artiesten ondersteunen. Daarom gaat de ticketopbrengst in zijn geheel naar de artiesten op deze avonden.”

Programma

Op donderdag 11 juni presenteert Duycker tijdens ‘Liefde Voor Muziek’ singer-songwriter Gyan en het muziekduo Early Birds. Op donderdag 18 juni staat het duo Janne & Dave, bekend van de Dave Warmerdamband, op het programma. Op donderdag 25 juni betreden Fabienne Julie en Colourful Minds het podium.

In de maand juni is de zaal capaciteit 30 personen. Tickets worden uitsluitend verkocht via de website www.duycker.nl