Internationale kranten en tijdschriften in bibliotheek

Amstelland – Vanaf december stelt de Bibliotheek Amstelland in al haar vestigingen meer dan zevenduizend kranten en tijdschriften uit 100 verschillende landen in 54 talen digitaal ter beschikking aan haar bezoekers. De volledige kranten worden gepresenteerd in de originele opmaak.

“We bieden deze kranten en tijdschriften aan via de online databank Pressreader. Hier zijn onder andere kwaliteitskranten, zoals The New York Times, Daily Telegraph, National Herald Tribune, Le Figaro, El Mundo, Handelsblatt en NRC Handelsblad te lezen”, legt Victor van Honk hoofd communicatie bij de bibliotheek uit. Het gaat altijd om de meest recente edities, maar er is ook een archief met kranten tot negentig dagen terug. “Niet alleen fijn als je voor studie op zoek bent naar internationale berichten, maar ook voor de vele mensen die graag op de hoogte blijven van het nieuws in hun thuisland”, aldus van Honk

PressReader is door iedereen te gebruiken. Dat kan via de computers in de bibliotheek of door de app te downloaden op de eigen smartphone of tablet. Door deze vervolgens via het WiFi-netwerk te activeren ín de bibliotheek, wordt toegang tot alle kranten en tijdschriften verkregen. Na de download zijn ze thuis of onderweg te lezen. Je hebt zeven dagen om PressReader buiten de bibliotheek te gebruiken. Daarna kan je dezelfde stappen ín de bibliotheek herhalen, om opnieuw een week toegang te krijgen. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om van deze dienst gebruik te kunnen maken.

Meer informatie is te vinden op de website van de bibliotheek debibliotheekamstelland.nl