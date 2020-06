Veel animo voor virtuele run KiKa

Amstelland – Het ministerie van Financiën, deelnemers uit heel Nederland, maar ook België en Turkije. Het startveld voor de virtuele run voor KiKa van aanstaande zondag 28 juni is veelbelovend. Honderden deelnemers van heinde en verre rennen mee met Run for KiKa @Home voor hetzelfde doel: kinderkanker de wereld uit! Het is nog een paar dagen aftellen, maar Run for KiKa @Home trekt in de tussentijd veel bekijks en deelnemers. De run waar deelnemers vanuit huis rennen en zelf hun tijd en afstand bepalen moet een bijdrage leveren aan noodzakelijk onderzoek naar kinderkanker.

Op de vraag mee te rennen voor KiKa hebben honderden mensen gereageerd. Het legioen van ruim duizend deelnemers is een samenstelling van mensen uit België, Turkije, runners van eigen bodem, waaronder een bijzonder team. Wopke Hoekstra’s ministerie van Financiën rent mee om geld op te halen voor onderzoek naar kanker.

Bijzondere uitdaging

Om alle deelnemers te bereiken wordt een live programma vanuit een studio in Amsterdam uitgezonden. “Op twee nog onbekende locaties in Nederland gaan we ook live connectie maken en runners volgen”, aldus Nikki Wester, van de organisatie. “Van evenementen produceren, naar een show regisseren! Dat wordt een leuke uitdaging!” Op de teller staat ruim duizend deelnemers en meer dan 55.000 euro en waar dit op eindigt is de grote vraag. “Er is ongelimiteerd plek, je kunt zelf bepalen hoe laat en hoe lang je rent. Deelname is gratis en je steunt een fantastisch doel. Waarom zou je niet meedoen”, besluit Wester. Meer informatie en aanmelden via www.runforkika.nl/at-home.