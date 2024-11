Inspiratiebijeenkomst Global Goals in Raadhuis

Aalsmeer – De initiatiefgroep SDG (of Global Goals) Gemeente in oprichting nodigt inwoners uit voor een bijeenkomst op woensdag 13 november van 19.30 tot 21.00 uur in de raadskelder van het Raadhuis.

Mevrouw C. de Laaf van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten komt een presentatie geven en gaat samen met de aanwezigen verkennen wat het belang van de SDG doelen (Global Goals) voor inwoners, bedrijven en gemeenten zijn. De zeventien SDG ontwikkelingsdoelen gaan over onderwijs, armoede, klimaat, water, vrede, betaalbare energie, enz. Deze doelen zijn belangrijk voor bestaanszekerheid zowel in Nederland als in de hele wereld.

De doelen zijn in 2015 door de Verenigde Naties aangenomen door wereldleiders uit 193 landen, waaronder Nederland. De bedoeling is dat ze in 2030 zijn gerealiseerd. Dat kan door goede samenwerking, een positieve houding en concrete inzet op de doelen.

Er wordt al meegewerkt door bedrijven, organisaties en verenigingen. De initiatiefgroep SDG heeft er vertrouwen in dat de gemeenteraad zal besluiten dat Aalsmeer een SDG/Global Goals gemeente wordt. Aanmelden voor deze inspiratie-bijeenkomst kan per mail: info@fairtradegemeenteaalsmeer.nl