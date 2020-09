Aalsmeer – Op maandag 21 september rond twee uur in de nacht heeft een insluiping plaatsgevonden in een woning in de Hugo de Vriesstraat. Vermoedelijk zijn één of meerdere daders via een raam de woning ingeklommen.

De politie Aalsmeer hoopt dat er getuigen zijn die meer informatie kunnen verschaffen over deze inbraak. Contact opnemen kan via het tipformulier op politie.nl of bel 0900-8844. Zaaknummer is 2020199632.

Ziet u iets verdachts in uw omgeving? Bel dan direct 112.