Inschrijving voor Techniek Trofee geopend

Amstelland – Vanaf vandaag kunnen basisscholen in de provincie Noord-Holland weer meedingen naar de felbegeerde Techniek Trofee, een landelijk initiatief van Jet-Net & TechNet. Er zijn twee prijzen te winnen. Een Inspiratieprijs van 2.500 euro. Deze gaat naar de basisschool met het meest inspirerende idee voor wetenschap- en techniekonderwijs (W&T).

En nog eens 2.500 euro voor de basisschool die wetenschap- en techniekonderwijs op een enthousiasmerende manier in het lesprogramma heeft verweven. Beide winnende scholen ontvangen naast de geldprijs en trofee een W&T Experience voor al hun leerlingen.



Ook een goed idee of voorbeeld voor W&T-onderwijs? Wetenschap & Techniek op de basisschool helpt leerlingen om al op jonge leeftijd hun talenten te ontdekken. Steeds meer basisscholen gaan er daarom mee aan de slag. Sinds 2014 bestaat de TechniekTrofee die dit jaar voor de zesde keer wordt georganiseerd.

Hiermee worden basisscholen die W&T in hun onderwijs (willen) verankeren, in het zonnetje gezet. Basisscholen in het hele land kunnen hun ideeën voor W&T-onderwijs of hun voorbeelden ervan inzenden via het deelnameformulier op www.techniektrofee.nl De inzendtermijn loopt tot en met 22 november. Daarna buigt de jury zich over de inzendingen om per categorie maximaal drie nominaties te kiezen. Daaruit selecteert de jury de winnaars van de TechniekTrofee en van de Inspiratieprijs, die op 29 januari 2020 bekend worden gemaakt.