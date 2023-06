Inschrijving voor Burendag 2023 van start

Regio – De inschrijving voor Burendag 2023 is van start. Iedereen die zijn buren beter wil leren kennen kan vanaf nu een activiteit aanmelden op Burendag.nl. Organisatoren Oranje Fonds en Douwe Egberts willen met deze dag aandacht vragen voor het belang van verbinding in de buurt. Dit jaar wordt alweer de achttiende editie van Burendag gehouden op zaterdag 23 september.

Bingo of spelletjesmiddag

Meedoen in de samenleving begint in je eigen buurt. Burendag is dan ook ontstaan vanuit de gedachte dat buurten gezelliger, socialer en veiliger worden als buren elkaar kennen. Door op Burendag een activiteit te organiseren, kunnen buren op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen. Het maakt het gemakkelijker om buurtgenoten te leren kennen die je normaal niet zo snel spreekt. En na zo’n eerste ontmoeting is het gemakkelijker om elkaar op te zoeken of om hulp te vragen. Zo kan een burenbingo of een spelletjesmiddag veel meer betekenis hebben voor de buurt dan men misschien in eerste instantie zou denken.

Meer dan een gezellige dag

Voor Burendag is ieder jaar meer animo, zo vertelt Sandra Jetten, directeur Oranje Fonds: “Vorig jaar deed een recordaantal van 8.200 buurten mee. We zijn heel blij dat we op deze manier kunnen bijdragen aan verbinding tussen buurtgenoten. Het is ontzettend belangrijk en fijn dat je mensen om je heen hebt waar je op terug kunt vallen als je hulp nodig hebt. Een simpel praatje met een buur kan er al voor zorgen dat je je meer thuis voelt in je eigen buurt en dat je voelt dat je ertoe doet. Dat is namelijk lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom wil ik iedereen van harte oproepen om mee te doen aan Burendag. Want het is zo veel meer dan één gezellige dag met je buren.”

Bijdrage

Buren kunnen via Burendag.nl een aanvraag bij het Oranje Fonds indienen voor een financiële bijdrage van maximaal 350 euro voor hun Burendagactiviteiten en een Burendagpakket aanvragen. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten de activiteiten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn eveneens te vinden op de website.