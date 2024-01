Inschrijving Kunstroute Zijdelveld￼

Uithoorn – Het is zover! Je kunt je weer aanmelden voor de allerleukste kunstroute. In het weekend van 1 en 2 juni (12.00 – 17.00 uur) is het Zijdelveld in Uithoorn weer de ‘gaststraat ‘ voor creatievelingen. Voor deze negende editie worden er weer nieuwe schilders, beeldhouwers, fotografen en glaskunstenaars gezocht. Maar ook dichters, straatartiesten, hoedenmakers, zangers en dansers passen in ons ‘straatbeeld’.

Heb je zin? Meld je dan aan! Inschrijven kan per mail tot 1 maart 2024, kunstroutezijdelveld@gmail.com. https://www.facebook.com/KunstrouteZijdelveld