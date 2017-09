Inschrijven voor Groot Aalsmeers Dictee

Aalsmeer – Vrijdag 3 november wordt in ’t Wapen van Aalsmeer de achtste editie van het Groot Aalsmeers Dictee gehouden. Inschrijven is vanaf heden mogelijk in de categorieën liefhebbers, specialisten en teams.

Het Groot Aalsmeers Dictee is de voorbije jaren uitgegroeid tot een ware traditie. Nadat de organisatie jarenlang in handen was van Boekhis Aalsmeer, is dit jaar een stichting opgezet om deze ‘taal uitdaging’ voort te zetten. In juli werd al een ‘Dictee voor Dummy’s’ gehouden en nu nadert het jaarlijkse Groot Dictee.

In 2016 werd voor het eerst gewerkt met een invuldictee, waarbij de deelnemers een geselecteerd aantal woorden opschrijven in plaats van de volledige tekst. Dit bleek een prettige werkwijze en krijgt dit jaar dan ook een vervolg. Voor het eerst is de dicteetekst een coproductie: Ingrid en Constantijn Hoffscholte tekenen voor de tekst, waarvan het thema nog een geheim blijft.

Maximaal 45 deelnemers

Bij het dictee is plaats voor maximaal 45 deelnemers. Het credo ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ is zondermeer van toepassing, wat niet wegneemt dat iedereen weer zijn uiterste best zal doen om zo min mogelijk fouten te maken in de doorgaans niet eenvoudige zinnen.

Naast liefhebbers uit Aalsmeer en omgeving is er de categorie specialisten. Het is een goede traditie dat een groot aantal dicteespecialisten naar Aalsmeer komt voor het dictee. De categorie teams (alleen voor liefhebbers) maakt ook weer deel uit van de taalstrijd. Een team dient te bestaan uit drie personen. Voor het berekenen van de uitslag wordt het aantal fouten van de drie leden bij elkaar opgeteld.

Na het dictee is er voor de deelnemers een buffet. Aansluitend wordt de uitslag bekend gemaakt. De winnaars van het Groot Aalsmeers Dictee in 2016 waren Janine van der Sluis (liefhebbers), Pieter van Diepen (specialisten) en Team Van der Wal & Joosten.

Inschrijven

Inschrijven voor het Groot Aalsmeers Dictee 2017 is vanaf heden mogelijk en kan via taalevenementen@gmail.com of telefonisch via 06-29518131 (Annemarie Braakman). De kosten zijn 25 euro per persoon, het buffet is hierbij inbegrepen. De ontvangst is vrijdag 3 november vanaf 18.00 uur, aanvang van het dictee is 18.30 uur. Na het buffet wordt de tekst met toelichting gepresenteerd en omstreeks 21.30 uur wordt de uitslag verwacht.

Foto: Joke van der Zee. Dictee voor Dummy’s juli gehouden als voorproefje op het Groot Aalsmeers Dictie.