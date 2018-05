Inlooppunt Taalhuis in de bibliotheek Uithoorn

Uithoorn – Sinds enige weken is het inlooppunt van het Taalhuis in de Uithoornse bibliotheek bemand door Hennie. Heeft u een taalvraag, wilt u beter Nederlands leren spreken, lezen of schrijven of kent u iemand die dat graag wil, of wilt u graag zelf taalvrijwilliger worden? Hennie staat elke maandagmiddag van 14.00 – 16.00 uur voor u klaar. Ook Lena uit Polen heeft een intake gehad op het inlooppunt: “Ik durfde nooit in het openbaar Nederlands te spreken, bang om fouten te maken, maar het Taalhuis heeft me gekoppeld aan een fijne vrijwilliger waardoor ik meer durf te praten. Mijn kinderen zeggen dat ik veranderd ben.” Eén van de mooie verhalen wat het Taalhuis kan betekenen voor mensen die de Nederlands taal willen verwerven of verbeteren.

Vrijwilliger

Vrijwilliger Bert is onlangs gekoppeld aan twee anderstaligen, een mevrouw uit Servië en een meneer uit India. “Ik ben gepensioneerd en heb tijd om me maatschappelijk in te zetten. Ik ben langsgegaan bij de bibliotheek en heb me via Hennie als taalvrijwilliger aangemeld. Er werd contact met me opgenomen voor een kennismaking en voorafgaand heeft Claudia van het Taalhuis mij goed op de methode geïnstrueerd. Het is immers best moeilijk om het zelf te moeten bedenken, maar dat is dus niet nodig. Ook heb ik al de basiscursus taalvrijwilligers kunnen volgen. Daarmee weet ik goed hoe ik aan de slag kan met deze gemotiveerde taalvragers. Het kost me slechts twee uurtjes per week en mijn deelnemers zijn geweldig geholpen. De dankbaarheid die ik terugontvang is prachtig, daar doe je het gewoon voor.”

Bent u hierdoor geïnspireerd geraakt, heeft u affiniteit met taal en mensen, beschikt u over inlevingsvermogen? Meld u zich dan aan als taalvrijwilliger, door langs te gaan bij Hennie van het inlooppunt op maandag van 14.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek aan de Dorpsstraat 43 in Uithoorn, of via taalhuisuithoorn@stdb.nl. Bellen met Claudia Prange, projectcoördinator Taalhuis kan ook: 0297-230280.