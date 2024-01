Inloophuis ’t Anker open op Wereldkankerdag

De Ronde Venen – In het weekend van Wereldkankerdag (2 tot 4 februari) zullen in heel Nederland de IPSO-centra hun deuren openen voor iedereen die leeft met en na kanker. In De Ronde Venen is Inloophuis ’t Anker al bijna 20 jaar zo’n centrum, voor ‘iedereen die geraakt is door kanker’. Iedereen die geïnteresseerd is en een vrijblijvend kijkje wil nemen in ’t Anker is zaterdag 3 februari tussen 11.00 en 14.00 uur van harte welkom op Karekiet 49 in Mijdrecht.

Van 10.00 uur tot uiterlijk 12.00 uur zullen vrijwilligers ook dit jaar weer rozen uitdelen in het centrum van Mijdrecht om zo aandacht te vragen voor ’t Anker en de mogelijkheden die het Inloophuis kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden biedt.

“De maatschappij is ingericht op het beter maken, maar wat er daarna volgt, daar is vaak nog te weinig oog voor. Dan sta je buiten het ziekenhuis omdat de behandelingen achter de rug zijn en is het ‘veel succes’. Terwijl er in anderhalf jaar behandeling zoveel met je is gebeurd. Het leven is doorgegaan, maar voor jou is dat leven anders geworden. Voor deze mensen zijn de IPSO-centra het vangnet”, vertelt Sonja Robben, directeur IPSO. De IPSO-centra zijn er voor mensen met kanker, maar ook voor hun naasten en nabestaanden. Zij kunnen hier terecht voor contact met lotgenoten, een luisterend oor en activiteiten zoals yoga en schilderen.