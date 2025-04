Inloop Zuydveste voor ouderen op dinsdag

Aalsmeer – Vanaf afgelopen dinsdag 15 april is Zuydveste aan de Hortensialaan elke dinsdag geopend voor senioren. Naast een kop koffie en lunch kan men deelnemen aan een gevarieerd programma. Dit programma draagt bij aan een actieve en gezonde leefstijl waarbij onderlinge contacten, voldoende beweging en mentale fitheid voorop staan. Het programma wordt begeleid en gecoördineerd door Saskia Zwaan, zij heeft jarenlange ervaring binnen het ontmoetingscentrum in gebouw Irene waar zij ook drie dagen per week de inloop begeleid.

De inloop is specifiek voor oudere mensen, niet in het bijzonder voor mensen met een (beginnende) dementie, het is vooral zo dat de inloop graag meewerkt aan een dementievriendelijke samenleving en dat deze ontmoetingsplek er ook voor hen is, vaak in combinatie met hun naasten. De visie van deze voorziening is om midden in de samenleving te staan en bespreekbaar te maken wat er speelt.

U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen en deel te nemen aan de activiteiten waaronder een beweegactiviteit in de ochtend vanaf 10.45 uur. Een lunch voor 3,50 euro, de wandeling vanaf 14.00 uur of het middagprogramma met muziek of geheugentraining vanaf 14.30 uur. Bel voor meer informatie met Ellen Carels of Saskia Zwaan: 06- 22468574.

Foto: De ‘huiskamer’ van Zuydveste (foto aangeleverd).