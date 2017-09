Huiswerkklas en inloop voor tieners

Aalsmeer – Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en dat betekent dat ook het seizoen van de Binding weer gestart is. Sinds juni is de Binding verhuisd naar het Middelpunt aan de Wilhelminastraat 55 in Oosteinde. Hier kunnen tieners uit groep 6, 7 en 8 elke woensdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur terecht om elkaar te ontmoeten, een spel te spelen, een activiteit te organiseren, iets sportiefs te doen of gewoon lekker even bij te kletsen en chillen.

Aan de inloop zijn geen kosten verbonden en je mag binnen komen lopen wanneer je maar wilt en ook weer gaan wanneer je wilt. Soms worden ook grotere activiteiten georganiseerd, hier kunnen wel kosten aan verbonden zijn en moet je je soms ook vooraf voor inschrijven. Dit wordt natuurlijk van te voren aangekondigd.

Middelbare scholieren

Naast de inloop is er ook een huiswerkklas voor middelbare scholieren. Deze is op de woensdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur. Kun je je thuis niet lekker concentreren of heb je een opdracht waar je niet helemaal uit komt? Kom naar de huiswerkklas en dan helpen de medewerkers je op weg! De werkers van de Binding zijn natuurlijk geen docenten, maar ze doen hun best om je zo goed mogelijk te helpen bij je huiswerk.

Daarnaast zijn er twee laptops en een internet verbinding, dus ook als je thuis even niet op de computer kunt, kun je aan de slag! Aan de huiswerkklas zijn geen kosten verbonden en je hoeft je niet in te schrijven, je kunt gewoon langs komen wanneer je wilt! Kijk voor meer informatie op www.debinding.nl/agenda. De Binding kan ook gevolgd worden op facebook en twitter.