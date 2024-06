Inkoopwerkplek voor kopers bij Royal FloraHolland

Aalsmeer – Vroeger kwamen bloemen- en plantenkopers samen in afmijnzalen, waar ze op houten bankjes zaten en hun koffie bestelden bij de koffiejuffrouw. Deze traditionele setting heeft zijn charme, maar de huidige tijd vraagt om meer efficiëntie en flexibiliteit. Door de overstap naar digitaal (beeld)veilen is het gebruik van de afmijnzalen door kopers de laatste jaren enorm afgenomen. Daarom zijn er nieuwe inkoopwerkplekken ontwikkeld bij Royal FloraHolland.

Collectieve inkoopwerkplek

Na onderzoek bleek een collectieve werkplek op de locaties van de bloemenveiling nog steeds gewenst door een aantal kopers. Daarom is vorig najaar de afmijnzaal in Naaldwijk al gesloten en hebben inkopers een alternatieve inkoopwerkplek in het Fleurcenter gekregen. Ook inkopers in Aalsmeer hebben vanaf nu een nieuwe inkoopwerkplek, passend bij de huidige tijd. Het houten bankje is vervangen door een comfortabele stoel. De koffiejuffrouw door gratis koffie uit een goede automaat.

Multifunctionele ruimte

In het ECA-gebouw in Aalsmeer is een nieuwe multifunctionele ‘dealingroom’ gecreëerd voor inkopers, veilingmeesters, procescoördinatoren en technische afdelingen. Ook kwekers en klanten kunnen hier langskomen. Dit zorgt voor verbinding, korte lijnen en daarmee een optimale samenwerking. Er zijn een 40-tal flexibele werkplekken voor inkopers gerealiseerd, veilstudio’s en een gezamenlijke kantine.

Even wennen, maar prima werkplek

Samen met kopers heeft Royal FloraHolland gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe werkplekken. Zo was ook Cees de Visser, inkoper bij Hendriks Retail Service bv, vanaf het eerste moment betrokken. “Ik heb een inkoopwerkplek nodig en deze is prima in de nieuwe dealingroom, alle voorzieningen zijn aanwezig. Het is even wennen, maar het is een prima werkplek!”

Informele opening

De nieuwe inkoopwerkplek in Aalsmeer is al sinds 31 mei open voor gebruik. Sinds half juni is afmijnzaal G gesloten. Daarom was er donderdagochtend tijdens de pauze van het veilen, een informele opening. Arie Bezemer, Teammanager Operatie Veilen en verantwoordelijk voor het tot stand komen van de nieuwe inkoopwerkplekken, sprak de aanwezigen kort toe: “Het is begrijpelijk dat veranderingen soms wennen zijn, vooral als we terugdenken aan de nostalgische charme van de oude afmijnzalen. Maar tijden veranderen en dit soort ontwikkelingen dragen bij aan een sterkere en meer veerkrachtige sierteeltsector”, aldus Arie.