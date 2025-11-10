Informatieavonden woningbouwprojecten De Ronde Venen

De Ronde Venen – De woningnood in De Ronde Venen is groot. De gemeente werkt hard om woningzoekenden te helpen door de komende jaren meer dan 3.000 woningen te bouwen. Zij nodigt inwoners uit om alle huidige en toekomstige woningbouwprojecten te komen bekijken tijdens informatieavonden op maandag 17 november in Mijdrecht en op dinsdag 25 november in Vinkeveen. Vrije inloop tussen 18.30 en 21.00 uur. Belangrijk om te weten: er vindt geen woningverkoop plaats en inschrijven voor woningen is niet mogelijk. Nóg meer informatie is elders in deze krant en online te lezen.

Tijdens de avonden krijgen bezoekers een compleet overzicht van alle lopende én geplande woningbouwontwikkelingen binnen De Ronde Venen. Ook wordt uitgelegd hoe de plannen aansluiten op de woonvisie van De Ronde Venen en hoe deze projecten bijdragen aan het aanpakken van de woningnood. Medewerkers van de gemeente en betrokken ontwikkelaars zijn aanwezig om toelichting te geven, vragen te beantwoorden en in gesprek te gaan met inwoners.

Bouwen aan de toekomst

De druk op de woningmarkt is groot. Jongeren vinden moeilijk een betaalbare woning, starters blijven noodgedwongen langer thuis wonen en ook gezinnen en senioren zoeken passende woonruimte. Om aan deze brede woonbehoefte te voldoen, werkt de gemeente aan een ambitieuze bouwopgave: tot 2030 komen er meer dan 3.000 nieuwe woningen bij. Deze nieuwbouwprojecten moeten bijdragen aan een divers, betaalbaar en toekomstbestendig woningaanbod.

Aanmelden verplicht

Om zoveel mogelijk inwoners de kans te geven om deel te nemen, organiseert de gemeente twee voornoemde bijeenkomsten. Op beide avonden worden alle projecten gepresenteerd. Aanmelden voor de informatieavonden is verplicht en kan via de website van gemeente De Ronde Venen.

Impressie van één van de bouwprojecten: De Veenhoven – Argon – in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.