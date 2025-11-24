Vinkeveen – De Adelaar aan de Herenweg in Vinkeveen stond zaterdag 22 november in het teken van het Centrumplan Vinkeveen. De Adelaar verwijst naar de voormalige betonfabriek, die een belangrijke rol speelde in de lokale geschiedenis en nu wordt vervangen door het nieuwe centrumplan met woningen en recreatievoorzieningen.

Tijdens een inloopbijeenkomst presenteerden de gemeente De Ronde Venen en de betrokken ontwikkelaar het definitieve stedenbouwkundige ontwerp en een voorlopig architectonisch ontwerp.

Informeren

De bijeenkomst was bedoeld om inwoners te informeren over de voortgang van het project en om te laten zien hoe eerdere reacties van bewoners zijn verwerkt. Hoewel de plannen voor het centrum steeds concreter worden, is er nog geen sprake van een vastgesteld of gewijzigd bestemmingsplan dat direct van kracht is. Het huidige juridische kader voor het centrumgebied is nog altijd gebaseerd op het bestemmingsplan ‘Kom Vinkeveen’, dat begin 2013 werd vastgesteld en vooral de bestaande situatie beschrijft.

Aangepast bestemmingsplan nodig

De gemeente werkt al geruime tijd aan een uniform bestemmingsplan voor alle zes dorpskernen, waaronder Vinkeveen. Het ontwerp van dit ‘Bestemmingsplan Dorpskernen’ lag begin 2023 ter inzage, waarna de ingediende zienswijzen zijn verwerkt. Voor het nieuwe centrumplan, dat voorziet in maximaal 214 woningen en ruimte voor horeca, is echter een aanvullend of aangepast bestemmingsplan nodig. De procedures daarvoor lopen nog. Opvallend is dat een ander plan wél recent officieel van kracht werd: het Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen 2025. De Raad van State wees in oktober verzoeken om schorsing af, waardoor dit plan definitief werd. Wie meer wil weten over de geldende bestemmingsplannen kan terecht op de website van de gemeente via www.ruimtelijkeplannen.nl.

De informatieavond Centrumplan Vinkeveen trok veel belangstelling. Foto: aangeleverd.