Info-avond over invloedrijke regisseurs

Amstelland – Voor filmfans die meer willen weten over invloedrijke regisseurs organiseert Cinema Amstelveen op dinsdag 7 juli een informatieve avond over invloedrijke regisseurs. Gesproken gaat worden over Alfred Hitchcock en over wie door hem zijn beïnvloed.

Hitchcock wist precies hoe hij het publiek moest bespelen en heeft in feite de blauwdruk gemaakt van de spannende film. Hij gaf het publiek meer informatie dan de karakters in de film zelf. De kijker wordt op deze manier veel meer betrokken bij de film. Enkele beroemde regisseurs van nu die sterk beïnvloed zijn door Hitchcock zijn: David Fincher, Brian dePalma, David Lynch en M. Night Shyamalan.

De avond wordt verzorgd door filmwetenschapper Rudi de Boer. Aan de hand van vele filmfragmenten wordt er dieper ingegaan op het werk van deze beroemde filmmaker. De cursus vindt plaats in de Kleine Zaal. Aanvang is 19.50 uur. De zaal is geschikt voor circa 50 mensen, rekening houdend met de 1,5 metermaatregel. Het is noodzakelijk om vooraf online te reserveren via www.cinemaamstelveen.nl. Op de website ook het complete filmaanbod inclusief aanvangstijden.

Foto: Cinema Amstelveen – Alfred Hitchcock