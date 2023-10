Indrukwekkend levensverhaal vertoond

Uithoorn – Bezoekers werden vrijdagavond gastvrij ontvangen met een kopje koffie en een koekje voordat in de ECG de film ‘Less of Me’ begon. Een jongeman was door zijn vader uitgenodigd en had een vriend meegenomen. Een oudere dame had de aankondiging in deze krant gelezen en had haar vriendin meegevraagd. “Het thema van de film sprak me aan.”

Na een leven vol drugs belandt Johan Toet in de gevangenis in Portugal waar hij een bovennatuurlijke ontmoeting met God heeft en tot inkeer komt. Na zijn vrijlating gaat hij zich samen met zijn vrouw inzetten voor de allerarmsten in Brazilië. Het is een documentaire over het leven van de voormalige drugsbaron uit Den Haag.

De zaal was goed gevuld met jong en oud. Bezoekers kwamen niet alleen uit Uithoorn, maar ook uit onder andere Aalsmeer en Mijdrecht. De avond begon met een saxofoonsolo van de Arubaanse Delbert. Hij had de muziek speciaal geschreven, geïnspireerd door deze film. Tijdens de documentaire konden de kijkers genieten van een bakje popcorn, zout of zoet. Na afloop mochten mensen hun reacties geven en was er nog gelegenheid om na te praten met een glaasje fris en wat lekkers. De meeste mensen waren erg onder de indruk van het rauwe, emotionele verhaal.

De film werd vertoond door de organisatie Alongsiders. De vier medewerkers waren op uitnodiging van de Evangelische Christen Gemeenschap naar de Herman Gorterhof in Uithoorn gekomen. “Wij hopen dat dit verhaal een inspiratie is voor de kijkers om ook om te zien naar anderen, want dan ontstaat er verandering”, reageerde Mart-Jan van der Maas. In mei 2022 was hij bij de première in Utrecht waar ook Johan Toet aanwezig was. Daarna heeft de organisatie de documentaire onder andere vertoond in Almere en Zeeland.

De twee medewerkers achter de informatiestand deelden graag hun eigen levensverhaal. “Ik heb ook een lastige jeugd gehad”, bekende Isaac uit Groningen. “Het is nodig om elkaar te helpen en dat kan door samen op te lopen.”

Rens Filius, één van de oudsten van de ECG, keek terug op een mooie avond. “Johans kwetsbaarheid en eerlijkheid trof me. Zijn verhaal is een mooi voorbeeld hoe iemand kan veranderen door Gods liefde, maar je ziet ook dat hij nog worstelt.”

De ECG is van plan vaker activiteiten te gaan ontplooien. Lang was hier het uitdeelpunt ‘Love to Share’. “Na corona is veel stil komen te liggen. We zijn bezorgd over de situatie in de wereld, maar we hebben een hoopvolle toekomst die we willen delen. We zoeken naar manieren om dat te doen. We denken aan een discussieavond of een wandeling met kerst. De ene keer ligt de nadruk meer op materiële hulp zoals het weggeefkastje dat buiten staat. De andere keer zal het meer inhoudelijk zijn zoals deze film.”