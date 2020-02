Indrukwekkend bezoek aan Mauritshuis

De Ronde Venen – Op woensdag 26 februari gingen ruim 50 alleengaande ouderen op stap met de Stichting Tjitze Hesselius. Deze keer werd een bezoek gebracht aan het Museum Mauritshuis in Den Haag. Het onstuimige weer weerhield de ouderen er niet van om zelfs nog een ommetje te maken over het Binnenhof. Het Museum Mauritshuis bleek een fantastische keuze. De groep werd opgesplitst en medewerkers van het museum verzorgden een zeer onderhoudende en informatieve rondleiding. Met alle leuke weetjes en met zoveel bijzondere kunst om naar te kijken kwamen de ouderen oren en ogen te kort. Uiteraard bekeken we het Puttertje en een bijzonder schilderij van Rembrandt van een vrouw en kind met kaarslicht. Het is een prachtig museum en de ouderen genoten zichtbaar.

Na een korte wandeling over het Plein konden de ouderen even bijkomen van de indrukken onder het genot van een kopje soep en een broodje. Na de lunch wilden een aantal ouderen nog even terug om ook de tijdelijke tentoonstelling met de paardenschilderijen van George Stubbs te bekijken. De anderen liepen gezellig een rondje over het Binnenhof en langs de Tweede Kamer, vanwege de voorjaarsvakantie was het stil. Maar dat kan ook aan het onstuimige weer hebben gelegen. Tijd om terug te gaan naar de bus en weer richting Mijdrecht te vertrekken. In de bus werd onder het genot van paaseitjes en dropjes nog gezellig nagepraat over de schilderijen en gezellige dag.