In kernen De Ronde Venen jonge ‘Maarten-eikenbomen’ geplant

De Ronde Venen – Ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Maarten Divendal bundelden de ondernemersverenigingen uit alle kernen van De Ronde Venen hun krachten voor een bijzonder en blijvend cadeau. Tijdens de viering van de Dag van de Ondernemer op 4 november schonken zij de ‘Maarten-boom’: een symbolische boom die staat voor de kracht, verbinding en het ondernemerschap dat Divendal gedurende zijn burgemeesterschap heeft gestimuleerd.

In Abcoude, Baambrugge, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis zijn jonge eiken inmiddels geplant. Dit als zichtbare en groeiende herinnering aan de jarenlange inzet van Maarten Divendal voor het lokale ondernemersklimaat. De eik staat traditioneel voor kracht, standvastigheid en bescherming, passend bij Divendals rol in het samenbrengen van mensen, ideeën en belangen. Ondernemersverenigingen uit alle kernen deden mee aan dit prachtige gebaar. De fraaie bordjes bij de bomen zijn beschikbaar gesteld door Korver Makelaars en gegraveerd door leerlingen van het VeenLanden College in MakerSpace Amstel & Venen.’

Waardering

Voormalig burgemeester Divendal heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet voor een veilig en sterk ondernemersklimaat. Hij bracht ondernemers en gemeente dichter bij elkaar en gaf specifieke aandacht aan het bedrijventerrein in Mijdrecht als economisch hart van de gemeente. De boom wordt voorzien van een speciaal bordje: ‘De Maarten-boom: symbool van sterk, verbindend en ondernemend, aangeboden door de ondernemers van De Ronde Venen.’

“Met dit gebaar spreken de ondernemersverenigingen hun waardering uit voor zijn betrokken leiderschap en blijvende impact op het ondernemersleven binnen de gemeente”, aldus José Boesten van De Ronde Vener Onderneemt (DRO) namens de ondernemers.

Wethouder Anja Vijselaar waardeert deze herinnering aan de goede band die de oud-burgemeester met de ondernemers had zeer. “Deze bomen staan niet alleen symbool voor Maarten Divendal. Ze vormen een blijvend bewijs van de goede samenwerking tussen ondernemers en de gemeente.”

Op de foto: In Abcoude, Baambrugge, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis zijn jonge ‘Maarten-eiken’ inmiddels geplant. Foto: aangeleverd.