De Ronde Venen – Seniorenpartij De Ronde Venen wil donderdag 12 februari van 15.00 tot 16.30 uur in De Willisstee in Wilnis graag in gesprek gaan met inwoners van het dorp; dit onder het genot van een high tea. De politieke partij wil kennismaken, zich voorstellen en tevens het verkiezingsprogramma delen.

De Seniorenpartij De Ronde Venen is in 2017 opgericht om de belangen van de inwoners te behartigen, maar met name voor de ouderen. “Wij zijn een lokale partij en hebben in de afgelopen acht jaar veel bereikt en willen dit de komende vier jaar graag blijven doen”, aldus de partij.

Op de foto: Donderdag 12 februari in gesprek met Seniorenpartij DRV. Foto: aangeleverd.