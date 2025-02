In gesprek met… Kim Hameetman

Door Peter Pos

In november 2024 bij de jaarlijkse herdenkingsavond ‘een lichtje voor jou’ in Uithoorn ontmoette ik Kim Hameetman. Zij had aldaar een prachtig kunstwerk in de buitenruimte tentoongesteld. Ook mocht zij als kunstenares een spoken word delen met de aanwezigen. Het was indrukwekkend en ik ging na afloop met haar in gesprek over het kunstwerk.

Kim probeert met haar kunstwerken verbindingen te leggen en bij haar draait alles om verhalen die écht ergens over gaan. Kim combineert haar achtergrond in grafisch ontwerp en jaren ervaring in signing om visuele concepten te creëren die meer doen dan alleen mooi zijn. Kunst, storytelling en design vloeien bij haar samen om tot de kern te komen van wat raakt. Elk project zoekt zij die diepere verbinding met het publiek en vertelt verhalen die blijven hangen.

Kun je iets over jezelf vertellen?

Mijn naam is Kim Hameetman, beeldend kunstenaar en vormgever, woonachtig in Wilnis. Ik ben geboren in het ziekenhuis van Woerden, maar dat is dan ook het verst dat ik van huis ben geweest. Ik heb altijd in Mijdrecht of Wilnis gewoond en voel me hier helemaal thuis. De plek waar je opgroeit, vormt je, en dat merk ik ook in mijn werk. Vanuit mijn studio ‘qoncept studio’ werk ik aan kunstprojecten, exposities en workshops waarin beeld en verhaal samenkomen. Mijn werk draait om het creëren van verbinding – tussen mensen, verhalen en de wereld om ons heen. Anderen inspireren om op een nieuwe manier naar kunst en creativiteit te kijken vind ik het allerleukste.

Hoe ben je in de kunst terechtgekomen?

Mijn interesse in het creatieve vak begon al vroeg. Zo liep ik op mijn zestiende al stage als etaleur bij hobbywinkel Hobby Dee. Dit was een bekende leuke en gezellige hobbywinkel in het hartje van Mijdrecht. Daar ontdekte ik de kracht van visuele presentatie. Ik heb een tijd gedacht dat etaleren en ruimtelijke presentaties mijn richting zouden worden.

Maar dat werd het dus niet?

Na mijn studie aan de creatieve mbo-vakschool Nimeto was de kunstacademie HKU in Utrecht een logische volgende stap. Tijdens mijn opleiding kwam ik in aanraking met een breed scala aan vakken en perspectieven. Dit hielp me om mijn eigen stijl en werkwijze te ontwikkelen, al blijft dat een proces van ontdekken en experimenteren. Door de jaren heen is mijn werk steeds meer een mix geworden van visuele kunst, conceptontwikkeling en storytelling, waarbij ik beeld en betekenis met elkaar verweef.

Wat betekent kunst voor jou?

Voor mij is kunst niet alleen iets esthetisch, maar vooral een middel om verbinding te creëren. Of het nu gaat om een kunstwerk over herinneringen, een expositie in de natuur of een workshop voor jongeren – ik wil dat mijn werk iets oproept. Kunst vertelt een verhaal, laat mensen reflecteren en biedt nieuwe perspectieven. Soms raakt het iets wat moeilijk in woorden te vangen is. Die kracht fascineert me.

Welk werk is voor jou het meest bijzonder?

Een van mijn meest bijzondere werken is ‘Ik zie je vervagen, maar ik vergeet je niet’. Dit kunstwerk onderzoekt hoe kunst, woorden en herinneringen elkaar raken, en hoe we altijd verbonden blijven met wat ons dierbaar is. De installatie toont twee gezichten: het ene helder, het andere slechts een contour, omringd door silhouetten die vervagen. Het verbeeldt hoe herinneringen hun scherpte verliezen, maar de essentie overblijft.

Was dit het kunstwerk wat ik bij de ‘Lichtjesavond’ van Day to Day Uitvaart in Uithoorn heb gezien?

Dat klopt. Dit was een herdenkingsbijeenkomst waar nabestaanden samen kwamen om hun overleden naasten te gedenken met kaarslicht, muziek en woorden. Ik combineerde mijn werk daar met een spoken word-optreden, waardoor het een extra persoonlijke laag kreeg. Dit kunstwerk werd ook geëxposeerd bij ‘Namen Noemen’ bij Amerpoort in Baarn en vorige week nog op ‘In liefde gedenken’ in Huizen. Het blijft bijzonder om te zien hoe mensen zich herkennen in het thema en er hun eigen herinneringen en emoties in terugvinden. Dat vindt ik mooi!

Wat doe je naast het maken van kunst?

Naast het creëren van kunstwerken sta ik ook geregeld voor de klas. In mijn lessen of workshops daag ik deelnemers uit om visueel te denken en abstracte ideeën tastbaar te maken. Bijvoorbeeld in de les ‘Hoe ziet een emotie eruit?’, waarbij deelnemers emoties vertalen naar vormen in knipkunstwerken. Of in de workshop ‘Van klank naar gevoel’, waarin deelnemers geblinddoekt luisteren naar klanken en hun gevoel puur en intuïtief uitdrukken. Mijn doel is om mensen op een nieuwe manier naar creativiteit te laten kijken en ze uit te dagen hun eigen verbeeldingskracht te ontdekken. Daarnaast werk ik als vormgever bij Just Inspired Reclame, waar ik me bezighoud met signing, huisstijlen en andere visuele uitingen. Ook hier draait het om het vertalen van een (bedrijfs)verhaal naar een sterk en herkenbaar beeld.

Je bent heel veelzijdig. Heb je nog meer dromen voor de toekomst?

Ik wil kunst nog sterker verbinden met de lokale gemeenschap. Dit jaar neem ik deel aan de Atelierroute in De Ronde Venen, een mooie kans om mijn werk te delen en nog meer mensen uit de regio te ontmoeten. Kunst kan een rol spelen in hoe we naar onze omgeving kijken, hoe we verhalen vertellen en hoe we elkaar vinden. Ik hoop die verbinding te versterken, niet alleen via exposities, maar ook door samenwerkingen die de regio verrijken.

Het gaat jou dus niet louter om een kunstwerk te produceren?

Met qoncept studio wil ik blijven zoeken naar nieuwe manieren om beeld en verhaal te verbinden. Ik wil werk maken dat betekenis heeft en mensen op een andere manier naar hun omgeving laat kijken. Ik blijf experimenteren met materialen, technieken en thema’s, zodat elk project iets nieuws brengt – voor mezelf en voor anderen.

Heb je nog een boodschap voor de inwoners van De Ronde Venen?

Blijf je verwonderen. Kunst heeft de kracht om je blik op de wereld te veranderen, om dingen te zien die je anders misschien over het hoofd zou zien. Het nodigt uit tot reflectie en verbindt ons met wat we vaak als vanzelfsprekend beschouwen. Laten we kunst niet alleen in galeries zien, maar ook in het dagelijks leven en in de ontmoetingen die we hebben.

Meer over haar werk is te vinden op www.qoncept.studio of op Instagram @qonceptstudio.

Op zaterdag 24 en zondag 25 mei 2025, tussen 11.00 en 17.00 uur zal ik mijn werk exposeren tijdens de Atelierroute KunstRondeVenen. Dat is misschien ook een mooi moment om mij te ontmoeten.

Kim Hameetman. Foto: aangeleverd.