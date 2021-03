In Aalsmeer weer meer coronabesmettingen

Aalsmeer – Het aantal coronabesmettingen in Nederland is de afgelopen weken weer flink gestegen. Er hebben zich weliswaar meer mensen laten testen, maar qua percentage is het aantal positief getesten toegenomen. Ook in Aalsmeer is een behoorlijke toename vastgesteld. In vergelijking met omliggende gemeenten staat Aalsmeer qua percentage op één, maar hierbij dient gezegd te worden dat er in Aalsmeer veel migranten bij elkaar wonen waardoor het aantal besmettingen snel kan oplopen.

Van 24 tot en met 30 maart zijn 200 inwoners (627,8 per 100.000) positief getest op het coronavirus. Vorige periode was dit aantal 143 (448,9 per 100.000). Er is 1 inwoner opgenomen in het ziekenhuis ter behandeling tegen het virus. Er zijn gelukkig geen inwoners overleden. In Uithoorn zijn 175 coronabesmettingen (593,7) geconstateerd. Vorige periode 122 (413,9). Er zijn geen ziekenhuis opnames gemeld, wel valt 1 dode te betreuren.

Ook in Amstelveen een stijging van positief geteste inwoners: In totaal 409 (446,1) tegen 309 (337,1) vorige periode. Er zijn twee inwoners opgenomen en ook in Amstelveen is 1 inwoner overleden door corona. In Haarlemmermeer zijn de cijfers eveneens omhoog geschoten. In totaal 952 besmettingen (610.2) tegen 571 (366,0) vorige periode. Een inwoner wordt in het ziekenhuis tegen corona behandeld. Er zijn 4 corona-doden te betreuren.

Afstand houden en handen wassen!

Iedereen mag klaar zijn met corona, maar het is duidelijk dat het virus nog niet uitgeraasd is. Snel vaccineren lijkt de enige remedie. Voor wie nog geen uitnodiging voor het ‘prikken’ heeft gekregen, maar eigenlijk voor iedereen, blijft het belangrijk de coronamaatregelen in acht te blijven nemen: Hou 1,5 meter afstand, was regelmatig de handen, blijf thuis bij een verkoudheid, testen bij verschijnselen en draag een mondkapje in openbare gebouwen. Blijf gezond, samen tegen corona!