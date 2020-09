Corona-besmettingen in Aalsmeer 3 x zoveel!

Aalsmeer – Kon vorige week nog gemeld worden dat het aantal corona-besmettingen in Aalsmeer gedaald was van 9 naar 7, deze week veel minder goed nieuws. Het aantal inwoners dat positief is getest, is gestegen naar 21 (plus 14), verdrievoudigd dus! Ook in de omliggende gemeenten zijn de aantallen flink toegenomen. In Uithoorn zijn er 11 besmettingen bijgekomen (van 10 naar 21), in Amstelveen 14 (van 53 naar 67) en in Haarlemmermeer 16 (van 64 naar 80). De stijgingen zijn in de lijn van de landelijke cijfers.

Het aantal besmettingen in Nederland is fors toegenomen. In totaal zijn er 5.427 Nederlanders positief getest, 1.830 meer dan vorige week. Ook zorgen zijn er over het oplopen van het reproductiegetal (het getal dat aangeeft hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door een patiënt), van 1 naar 1.17, wat betekent dat de verspreiding van het virus kan toenemen. Er zijn afgelopen week 180.000 personen getest, 16.000 meer dan vorige week. Veel mensen willen zich laten testen, het resulteerde woensdag in een overbelaste corona-testlijn. Een kwart van de mensen die een coronatest aanvraagt, moet langer dan 48 uur wachten.

Om met toch een beetje positief nieuws te eindigen: Er zijn zowel in Aalsmeer, als Uithoorn, Amstelveen en Haarlemmermeer gelukkig geen inwoners overleden aan het coronavirus. En in Ziekenhuis Amstelland zijn tussen 2 en 8 september geen coronapatiënten opgenomen.

De corona-maatregelen naleven is en blijf belangrijk: Houd 1,5 meter afstand, was regelmatig de handen, hoest en nies in de elleboog en blijf bij verkoudheidsklachten of koorts thuis. Blijf gezond. Samen tegen corona!