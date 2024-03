Iets teruggeven aan de maatschappij met NLDoet￼

Uithoorn – Er werd hard gezaagd, geschuurd en geschilderd zaterdag tijdens NLDoet bij kinderboerderij De Olievaar. Een grote groep vrijwilligers was gekomen om een handje te helpen. De negentienjarige Niels zag de oproep voorbijkomen en het leek hem leuk om buiten te werken. Hij werd ingezet om de wilgen te knotten. Een moeder was met haar dochter van elf bezig met het opknappen van het houten speelpaard. “Anders moest ik thuis opruimen”, verklapte het meisje. “Het is veel leuker om samen met anderen buiten te zijn.” Haar moeder vertelde dat ze vroeger bij de kinderboerderij kwamen. “Dit is de plek waar zij van heeft genoten, daarom willen wij iets teruggeven.” Ook een vader kwam er vroeger vaak met zijn kinderen. Hij deed al voor de vijfde keer mee samen met zijn broer. “Als het mooi weer is, is het hier altijd druk, dus als de kinderboerderij weer klaar is voor het nieuwe seizoen is dat dankbaar werk.” Hij was de ruiten van de kas wit aan het maken. Lidy had twee jaar geleden meegedaan met NLDoet en komt sinds die tijd elke week in de tuin werken. “Onder de bezielende leiding van Willem Körnmann”, wees ze naar de beheerder en coördinator van de dag. Vanessa had de kozijnen en de deur van het kippenhok geschuurd en geschilderd. Zij deed voor het eerst mee en had haar dochter meegenomen. Vrijdagmiddag had ze ook meegewerkt bij de high tea in de Bilderdijkhof. “Dat was intensief en hard werken: van het klaarzetten van de etagères tot het doen van de afwas. Ik vond het leuk dat er een pubquiz was over thee. Het is belangrijk om je in te zetten en iets nuttigs te doen. Gisteren was ik binnen en nu werken we buiten. Op deze manier kunnen we de kinderboerderij in stand te houden.” Na het harde werk was het tijd voor koffie met een stukje cake of rozekoektaart, gebakken door vrijwilligers. Er werd dit weekend ook hard gewerkt door vrijwilligers bij sportpark de Randhoorn en scouting Admiralengroep die eveneens meededen aan NLDoet.