Iedereen kan meedoen aan 15 dagen challenge

Aalsmeer – Team Sportservice Aalsmeer heeft een 15 dagen challenge gemaakt die iedereen in Aalsmeer en Kudelstaart in eigen omgeving kan doen. In deze lockdown periode met avondklok is genoeg bewegen in eigen huis en tuin een flinke opgave. Met deze challenge worden inwoners uitgedaagd om met het hele gezin in actie te komen en foto’s van de inspanningen te delen op Instagram.

De challenge bestaat onder andere uit een estafette met je broer/zus, oom/tante of andere familieleden, springen over voorwerpen in je eigen huis of tuin en het maken van een hindernisbaan.

De activiteiten zijn laagdrempelig en geschikt voor bijna elke leeftijd, elk niveau en elk tempo. Zo is één van de onderdelen het uitvoeren van 100 sit-ups maar die mag naar eigen inzicht verdeeld worden over meerdere dagen.

Iedereen in beweging

“De challenge is ontwikkeld voor de jeugd, maar ouderen kunnen en moeten zich daar zeker niet door laten weerhouden”, zegt Micha Hoogewoud van Team Sportservice. “Het is juist ontzettend leuk om met elkaar deze challenge te doen en de foto’s op Instagram te delen. Dat werkt hartstikke stimulerend en helpt ook anderen over de drempel om in beweging te komen.”

Doen wat wel kan

Wethouder jeugd en sport Bart Kabout is blij met het initiatief. “Het past in onze filosofie van datgene doen wat nog wel kan”, zegt hij. “Het is belangrijk dat stilzitten niet een gewoonte wordt. Deze challenge maakt het leuk en uitdagend om in beweging te komen en als wethouder van een JOGG-gemeente vind ik dat een waardevolle bijdrage in deze voor velen lastige tijd.”

JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) Aalsmeer zet zich in om gezond eten en bewegen voor jongeren makkelijk, aantrekkelijk en toegankelijk te maken.