Iedere zondag livemuziek in The Shack

Oude Meer – Op zondagmiddag 4 december staat de prachtige zeskoppige band ‘Al Holliday & The East Side Rhythm Band’ uit Amerika op het podium in The Shack. In een paar jaar tijd heeft muzikale wervelwind Al Holliday zich omhoog weten te werken als een ras entertainer in de soul, rhythm-and-blues wereld. De bandleden komen uit St. Louis en dat is te horen, de Mississippi Soul stroomt door hun aderen. Als je de jonge Al Holliday zijn soul-revival nummers hoort zingen, zou je denken dat hij een 65-jarige Motown zanger is. Zijn rauwe stem doet veel mensen denken aan Randy Newman, Joe Cocker of Fats Domino. Een dikke aanrader deze geweldige band! Showtime 16.00 uur. Entree 15 euro.

De Heeren van Haerlem

Zondagmiddag 11 december staat er een Nederlandstalige muzikale middag op het programma van The Shack. De Heeren van Haerlem speelt de grootste pop en rock hits van Nederlandse bodem. Een feest, met hits van de Dijk, Doe Maar, De Scène, Het Goede Doel, Bløf, Boudewijn de Groot, Ramses Shaffy, Rowwen Hèze en vele anderen. Showtime 16.00 uur. Entree 15 euro.

Reserveren voor concerten is niet verplicht maar wel mogelijk: Stuur dan even een mail naar info@the-shack.info. Alle verdere informatie en het volledige programma zijn te vinden op: www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.