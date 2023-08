Iconisch schildpaddenhuisje ‘Hotel De Quakel’ vernieuwd

De Kwakel – In het pittoreske dorpje De Kwakel staat een unieke blikvanger, een klein architectonisch juweel dat zowel de lokale bevolking als bezoekers in verrukking brengt: het schildpaddenhuisje ‘Hotel De Quakel’.

Dit charmante toevluchtsoord voor schildpadden, gelegen in de serene kerkvijver, heeft door de jaren heen de harten van velen weten te veroveren. Het huisje is een ware bezienswaardigheid, want bij mooi weer liggen de schildpadden graag te zonnen op de loopplank. Het schildpaddenhuisje heeft tientallen jaren dienstgedaan als een toevluchtsoord voor schildpadden die de vijver hun thuis noemen. Met zijn sierlijke houten structuur is het huisje altijd een symbool geweest van de harmonieuze relatie tussen mens en natuur in De Kwakel.

Na vernieuwing van het vijverdoek, is het nu tijd om ‘Hotel De Quakel’ op te knappen! Inmiddels zijn een aantal handige Kwakelaars aan de slag gegaan met deze klus. Het nieuwe schildpaddenhuisje is met zorg ontworpen. Het huisje wordt iets groter, zodat in de toekomst nog meer schildpadden kunnen genieten van hun ‘hotel’ in de kerkvijver.

Op dinsdag 5 september zal ‘Hotel De Quakel’ met trots worden onthuld. Wie weet kunt u zelfs enkele schildpadden spotten die nieuwsgierig hun kopjes uit het water steken?