Huurders uit De Wieger gezet: komt er asielzoekerscentrum?￼

Uithoorn – Vlak voor de kerst kregen de huurders van gebouw De Wieger, ook bekend als het L’ Oréal gebouw, onverwacht te horen dat ze hun locatie moeten verlaten. Het verzamelgebouw aan de Wiegerbruinlaan biedt ruimte aan onder andere Motion, Ons Tweede Thuis, een schoonheidsspecialiste, diëtisten, een acupunctuurkliniek en een massagepraktijk. Het viel de ondernemers koud op hun dak dat ze zomaar op straat worden gezet. Alleen anoniem wil iemand haar verhaal doen uit angst voor de verhuurder, want ze zijn naarstig op zoek naar nieuwe ruimten om hun werk voort te zetten. Vooral voor Motion Fysiotherapie & Preventie is het niet makkelijk om genoeg vierkante meters terug te krijgen. Het gebouw wordt beheerd door Cocon Vastgoed Management BV uit Amsterdam. Hun plan was om het complete, multifunctionele gebouw van vijf verdiepingen te slopen. Hiervoor is echter nog geen sloopvergunning aangevraagd bij de gemeente Uithoorn. “Het gebouw voldoet niet meer aan de huidige eisen. Er moeten bijvoorbeeld energiemaatregelen worden genomen en dan weegt het niet meer tegen elkaar op”, geeft assetmanager Rens Bronk van Cocon Vastgoed aan. Wat er na de sloop verder gaat gebeuren met de locatie is nog niet duidelijk, maar op dit moment is er van sloop ook nog geen sprake. “Er zijn geïnteresseerde partijen, maar die ontwikkelingen zijn nog erg pril. Anders kunnen we het ook verkopen als bouwgrond.” Of er belangstelling is om er een asielzoekerscentrum van te maken, dat wil Bronk niet ontkennen noch bevestigen. Hij verwijst daarvoor naar de gemeente en het COA, maar het Centraal Orgaan opvang voor Asielzoekers weet van niets. “Er zijn gesprekken met de gemeente, maar er is nog geen zicht op een locatie”, reageert Ronald Smallenburg. De gemeente Uithoorn moet in het kader van de spreidingswet 190 asielzoekers opnemen. Zij is bezig met het onderzoeken van mogelijkheden, maar kan daar op dit moment geen inhoudelijke mededeling over doen.