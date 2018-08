Hut bouwen voor de heks in het Bos

Amstelland – Bouw op woensdagmiddag 15 augustus een grote hut voor de heks, om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur in het Amsterdamse Bos. En een kleine hut voor Hans. Houd de heks voor de gek en steel haar toverstaf. Uiteindelijk verdwijnt de heks in het vuur.

Onder leiding van Natuur is een Feest en geschikt voor kinderen van 4 tot 8 jaar en (groot)-ouders of begeleiders. Kosten € 5,00 per kind en € 2,50 per volwassene. Duur: 1 uur buiten en de start is bij De Boswinkel.

Oervolk

Op zondagmiddag 19 augustus om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur, houdt het Oervolk zich in het Amsterdamse Bos bezig met stoere zaken. Zoals pijl en bogen maken, met katapulten schieten, maar ook kruidenboter maken en opeten bij je zelfgemaakte hut.

Onder leiding van Natuur is een Feest en geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar en (groot)-ouders of begeleiders. Kosten € 5,00 per kind en € 2,50 per volwassene. Duur: 1 uur buiten en de start is bij De Boswinkel.

Aanmelden voor de activiteiten is verplicht en kan via 020-5456100, via de website www.amsterdamsebos.nl of in de De Boswinkel, Bosbaanweg 5. Openingstijden: dinsdag t/m zondag: 10.00 tot 17.00 uur.