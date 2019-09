Hulp brandweer voor paard in de sloot

Aalsmeer – Langs de Mr. Jac. Takkade is zaterdag 28 september even na half twaalf in de ochtend een paard in de sloot beland.

Ter hoogte van Stal Wennekers belandde het dier door onbekende oorzaak in de sloot. De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse. De brandweer is bijna een uur bezig geweest om het dier uit de sloot te krijgen. Even voor half een heeft de brandweer het paard uit de sloot weten te trekken.

Het uitgeputte dier stond daarna niet direct op en heeft enige tijd op de kant gelegen.

Foto: VTF