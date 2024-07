Hortensiapracht in de Historische Tuin

Aalsmeer – Liefhebbers van hortensia’s kunnen momenteel hun hart ophalen in de Historische Tuin in Aalsmeer. In het tuinbouwmuseum staan vanwege het Jaar van de Hortensia ongeveer 200 verschillende soorten tuinhortensia in bloei en dat is een prachtig, kleurrijk gezicht.

Jaar van de Hortensia

Double Dutch, Curly Wurly, Charm, Sweet Lips, Beijing, Yulika en Brightlight zijn enkele namen van de hortensiasoorten die te bewonderen zijn. De Historische Tuin heeft 2024 uitgeroepen tot Hortensiajaar en viert daarmee de veelzijdigheid van deze populaire plant. Dé blikvanger van dit moment is het veld met tuinhortensia’s in allerlei vormen, maten en kleuren. De bekende boerenhortensia (Hydrangea macrophylla) met de bol- of schermvormige bloemen is vanzelfsprekend in ruime mate aanwezig. Ook van de pluimhortensia (Hydrangea paniculata) zijn vele soorten te bekijken. Dat is nog lang niet alles, zo zijn er bijvoorbeeld ook boomhortensia’s, berghortensia’s en eikenbladhortensia’s aangeplant. Door de overzichtelijke indeling zijn de verschillende soorten eenvoudig te herkennen. Daarnaast zijn in de kassen van het museum ook mooie snij- en kamerhortensia’s te bewonderen. Alle planten zijn beschikbaar gesteld door Nederlandse hortensiakwekers en -veredelaars.

Hortensiarondvaart

Nog meer hortensiapracht is te aanschouwen tijdens een boottochtje met Westeinder Rondvaart. Van dinsdag tot en met zondag vertrekt er dagelijks om 13.30 uur een open boot voor een speciale route langs de mooiste hortensiaplekjes op de Westeinderplassen. Er zijn diverse eilanden met prachtige struiken die nu in bloei staan.

Museum Historische Tuin is gevestigd aan het Praamplein in het Centrum en open van dinsdag tot en met zondag, alle dagen van 10.00 tot 16.30 uur. De afvaartplek van de rondvaartboot is bij het museum. Meer informatie: https://www.historischetuinaalsmeer.nl/.