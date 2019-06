Hornmeerpark: Een verrijking voor Aalsmeer

Aalsmeer – Wandel- en natuurliefhebbers kunnen voortaan hun hart ophalen in het volledig gerenoveerde parkgebied in de omgeving van de Beethovenlaan, Legmeerdijk en Mozartlaan. Samen met aannemersbedrijf Jos Scholman Groen B.V, omwonenden, trouwe bezoekers en vrijwilligers van de kinderboerderij vierde de gemeente dit woensdag 19 juni met een openingsfeest.

Sinds begin van dit jaar is er hard gewerkt aan de wandelroutes, die het gerenoveerde Hornmeerpark verbinden met de omgeving. Alle paden zijn vernieuwd, het groen is flink onder handen genomen, er zijn nieuwe bomen en planten geplant, de eendenvijver is verbonden met het open water, er is een vlonderbrug aangelegd en de entree van de kinderboerderij heeft een nieuwe plek gekregen.

Samenwerking

Tientallen mensen kwamen naar het feest waar Wilma Alink, wethouder Natuur en Duurzaamheid, de eer had om het park te mogen openen. In haar toespraak vertelde ze hoe trots zij is: “De wandelroutes rondom het vernieuwde Hornmeerpark zijn een verrijking voor Aalsmeer. Ook de samenwerking is plezierig verlopen. De aannemer heeft keurig gewerkt en het park tijdens de renovatie zoveel mogelijk toegankelijk gehouden voor bezoekers. En het bestuur van de kinderboerderij durfde het aan om de entree te verplaatsen. Met als resultaat een herkenbare entree voor zowel de kinderboerderij als het achterliggende Hornmeerpark.”

Toekomstbestendig

Verder benadrukte Alink dat duurzaamheid en klimaatbestendigheid een belangrijke rol hebben gespeeld: “De aannemer heeft veel gedaan om tijdens de werkzaamheden de uitstoot van CO2 te beperken. Onder andere door te carpoolen en zoveel mogelijk met volledige lading te rijden. Verder is gekozen voor het gebruik van lavakorrels op de wandelpaden. Deze zorgen ervoor dat hemelwater goed weg kan. Geen overbodige luxe, want door de klimaatveranderingen krijgen wij te maken met extremer weer en hevigere regenbuien. Dit is een van de stappen richting een toekomstbestendig Aalsmeer.”

Foto: Wethouder Wilma Alink met aannemer Jos Scholman en vrijwilligers van de Kinderboerderij.