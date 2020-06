Horeca weer open: “Wat heb ik dit gemist”

Aalsmeer – Op 1 juni, Tweede Pinksterdag, worden de maatregelen van het RIVM om het coronavirus de kop in te drukken versoepeld en onder andere betekende dit dat alle horeca-gelegenheden hun deuren weer mochten openen. En hier werd in Aalsmeer vandaag gretig gebruik van gemaakt.

Alle (eet)café’s en restaurants hebben de bijna drie maanden van verplichte sluiting gebruikt om hun etablissement op te knappen en natuurlijk om het interieur en de terrassen aan te passen aan de 1,5 meter afstand-regel. Er heerstte maandagochtend een gezonde spanning, zou er publiek komen? De terrassen waren ingericht en klaar voor gebruik door bezoekers.

Bij de meeste horeca arriveerden rond het middaguur de eerste gasten, allen met blije gezichten. “Het mag weer!” In het zonnetje werd met volle teugen van een (tap)biertje, een wijntje of een frisje genoten en het weerzien van bezoekers en de gastheren en -vrouwen was hartverwarmend. “Wat leuk om jou weer te zien” en “Wat heb ik deze gezellige plek gemist.” De sfeer was overal prima en duidelijk was te merken dat dit uitgaan gemist is.

Het ‘gewone’ leven is weer een stapje verder begonnen en de waardering hiervoor is groot. Daarom blijft het belangrijk dat iedereen zich aan de RIVM-regels houdt: 1,5 meter afstand, handen (vaker) wassen en natuurlijk niet de deur uit bij verkoudheid, een loopneus of griep. Neem deze regels in acht, het verkleint de kans op nieuwe besmettingen en vergroot de kans op verdere versoepeling.

Overigens mag op terrassen zonder reservering plaats genomen worden, als er ruimte is uiteraard, maar wie binnen een drankje of hapje wilt doen, moet overal reserveren. Een aanrader om tijdig te doen, gezien de grote animo om uit eten te gaan en een drankje te drinken in het weer iets bruisender Aalsmeer.

Foto’s: www.kicksfotos.nl