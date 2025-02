Hoogste punt wooncomplex Roerdomplaan bereikt

Aalsmeer – Het hoogste punt van het duurzame wooncomplex aan de Roerdomplaan is afgelopen week bereikt. Dit bijzondere moment werd gevierd met een officiële bijeenkomst, waarbij door Floris Taphoorn, projectontwikkelaar bij Eigen Haard, de medewerkers van de bouw werden toegesproken. Het project, in opdracht van Eigen Haard en Vivet, omvat 61 energiezuinige appartementen en een 900 vierkante meter grote gezondheidsplint. De Heemraad, als verantwoordelijke aannemer, zet hiermee een belangrijke stap in het realiseren van duurzame en toekomstbestendige woon- en zorgoplossingen in Aalsmeer.

Duurzame toekomst

Als aannemer is De Heemraad gespecialiseerd in het bouwen van energiezuinige en innovatieve woningen. Dit project combineert moderne woonkwaliteit met duurzame technieken, waardoor de toekomstige bewoners profiteren van lagere energiekosten en een aangename leefomgeving.

“Het bereiken van het hoogste punt is altijd een bijzonder moment in een bouwproces”, zegt Anton Cuntz van De Heemraad. “Dit project in Aalsmeer laat zien hoe wij als De Heemraad bijdragen aan toekomstbestendige huisvesting en essentiële zorgvoorzieningen in de wijk. De gezondheidsplint van 900 vierkante meter voegt waarde toe aan de buurt door ruimte te bieden aan zorgverleners en andere maatschappelijke diensten, waarmee toegankelijkheid en welzijn in de wijk worden verbeterd. Dankzij de expertise en samenwerking van deze partijen verloopt de bouw volgens planning en wordt er een hoogwaardig en duurzaam wooncomplex gerealiseerd.” De oplevering staat gepland voor het vierde kwartaal van 2025.

