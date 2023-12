Honkbal international Mike Groen bij Rick FM

Uithoorn – De 27-jarige Mike Groen speelt sinds 2022 voor het Rotterdamse Neptunes Curaçao. Hij startte zijn honkbal carrière bij de Kwakelse honk- en softbalvereniging Thamen. Mike is in de loop der jaren uitgegroeid tot een closer. Dat is een werper die pas laat in de wedstrijd in actie komt om een voorsprong in de veilige haven te loodsen. Hij is ook international en speelde dit jaar mee in het EK in Tsjechië, waar voor het eerst sinds jaren Oranje niet de finale haalde en met brons naar huis ging.

Mike gaat bij Rick FM op zondag 10 december tussen 12.00 en 13.00 uur in het programma ‘Sport & Co’ in gesprek met Linda van Rekum – de Beij, voorzitter van honk- en softbal verenging Thamen. Een gesprek over zijn ontwikkeling als honkballer, die Mike begon bij Thamen. In 2014 verkaste hij naar de Amsterdam Pirates, die twee keer landskampioen werd. In 2022 maakte hij de overstap naar het Rotterdamse Neptunes.

Het gesprek met Mike Groen is het tweede gesprek in een reeks die Rick FM de komende weken gaat uitzenden met veelbelovende sporters in de regio. Vorige week was wielrenner Enzo Leijnse te gast. Er staan ook gesprekken in de planning met wielrenster Lorena Wiebes, Nederlands beste sprintster van dit moment en de jonge wielrenner Sam Oomen, die dit jaar de overstap maakt van Jumbo-Visma naar Lidl-Trek.