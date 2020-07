Hondenlosloopgebied Vinkeveen

Vinkeveen – Na de aanleg van de prachtig bloeiende perken is de volgende stap gezet in het opknappen van het Zwanenpark in Vinkeveen. In goed overleg met buurtbewoners heeft de gemeente het losloopgebied voor honden gerealiseerd. Het is een plek waar baasjes een balletje kunnen gooien met hun hond of waar de honden gewoon even lekker kunnen rennen, loslopen, snuffelen of met elkaar spelen. Het veld is afgezet door een hek van duurzaam kastanje hout. Uiteraard moet, net als overal in het park, de hondenpoep worden verwijderd.

Zo blijft het grote veld prettig voor kinderen en wandelaars.