Mijdrecht – Maandagavond heeft op de Kerkvaartbrug in Mijdrecht een aanrijding plaatsgevonden tussen een personenauto en een hond. De hond raakte hierbij gewond en is met de dierenambulance afgevoerd naar een dierenarts. Volgens ooggetuigen stak de loslopende hond plotseling over en kon de bestuurder van de personenauto het dier niet meer ontwijken. De auto liep aanzienlijke schade op. (foto: J.WAC)