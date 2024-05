Hollandse meesters herleven voor de Zonnebloem

De Ronde Venen – De gasten van Zonnebloem Vinkeveen/Waverveen zijn ondergedompeld in de wereld van Vermeer en Rembrandt. In Fabrique des Lumières in de Westergasfabriek in Amsterdam wordt kunst tot leven gewekt en dat hebben zij ervaren! Het werk van de Hollandse meesters behoort tot de meest indrukwekkende schilderijen die er zijn. In deze expositie komen meer dan 325 schilderijen van zo’n 50 verschillende schilders voorbij.

De gasten van Zonnebloem Vinkeveen/Waverveen werden ondergedompeld in de wereld van Vermeer en betoverd door Rembrandts spel van licht en donker! Het werk van de grootste artiesten uit de geschiedenis, is gegoten in een digitale ode van beeld en geluid. Om dat te ervaren worden ál je zintuigen geprikkeld en word je er onherroepelijk in meegezogen. De gasten keken hun ogen uit en konden er geen genoeg van krijgen.

Dit bezoek werd mogelijk gemaakt door medewerkers van Boehringer Ingelheim die de gasten opvingen, rondleidden en vertroetelden. Zij gaven zo op hun eigen wijze invulling aan de visie van Boehringer Ingelheim: meer gezondheid en verbetering van het leven van zowel mensen als dieren. Zonder deze personele en financiële steun was het niet mogelijk geweest om deze onvergetelijke dag voor de gasten met een fysieke beperking te realiseren.

Foto aangeleverd.