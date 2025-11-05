Hollandse avond in ’t Oude Parochiehuis

Mijdrecht – ’t Oude Parochiehuis in Mijdrecht staat zaterdag 8 november vanaf 20.00 uur volledig in het teken van muziek, een feestelijke sfeer en verbinding. Tijdens een Hollandse avond ontvangt lokale artiest Thomas Oudshoorn, de gastheer van de avond, verschillende gastartiesten met wie hij samen het podium deelt. Daarnaast zorgt de landelijk bekende DJ Jeroen Post voor muzikale omlijsting van het concert. Tickets zijn te bestellen via de culturele agenda van www.oudeparochiehuis.nl.
Op de foto: Thomas Oudshoorn. Foto: aangeleverd.