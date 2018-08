Hogere straf voor doodrijder Tom

Aalsmeer – Woensdag 22 augustus heeft de rechter uitspraak gegaan inzake het hoger beroep dat John P., de automobilist die in september 2015 Tom van Tol dood heeft gereden op de Oosteinderweg, had aangespannen. P. ging in hoger beroep met het verzoek om de opgelegde celstraf om te buigen naar een taakstraf in bijvoorbeeld een revalitiecentrum, zodat hij zijn leven weer kon oppakken.

De uitspraak van het OM pakte anders uit. De eis was 30 maanden cel en vijf jaar rijontzegging en de rechter verhoogde deze naar 36 maanden cel en vijf jaar rijontzegging vanwege asociaal rijgedrag. Uit het reconstructie-onderzoek van de politie na het dodelijke ongeval is gebleken dat P. met veel te hoge snelheid over de Oosteinderweg heeft gereden.

Saskia van Tol in een reactie namens de familie op facebook:

“Eén nacht, één dronken bestuurder, twee slachtoffers. Een grote ravage, veel verdriet. De rechtszaak, toch in hoger beroep gaan en dan vandaag de uitspraak in het hoger beroep. Het ergste wat jij kon zeggen: ‘dat je je kinderen dan even niet zou kunnen zien’. Mijn ouders zullen hun kind nooit meer zien!

Een opluchting binnen ons gezin! Een hogere straf dan de eis van het OM. In plaats van 30 maanden 36 maanden celstraf en een rijontzegging van 5 jaar! Ik had het je al gezegd, Tom kon niet tegen onrecht en dat is nou juist wat jij hem en zijn familie hebt aangedaan!

Nu na drie jaar een kleine glimlach binnen ons gezin. Laat het nu wel AUB ophouden.”

Het grote aantal reacties van vrienden, familie en betrokkenen is hartverwarmend: “Eindelijk een beetje gerechtigheid, hoop dat jullie nu een beetje rust kunnen vinden. Sterkte!” En: “Nou ja, gerechtigheid is er nooit voor zoiets gruwelijks, maar het is iets. Sterkte en rust gewenst.”

Foto: Bloemen voor Tom van Tol op de plek op de Oosteinderweg waar het dodelijke ongeval plaats heeft gevonden in september 2015.