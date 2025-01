Hoge Heem-bewoners als gasten bij geslaagd SCAU-concert

Uithoorn – Afgelopen zondagmiddag ging een kleine stoet met bewoners en hun begeleiders vanuit het verpleeghuis Hoge Heem op weg naar De Schutse. Daar waren vijf sublieme jonge koperblazers van het Conical Brass Ensemble al aan het inspelen voor het begin van hun concert, op uitnodiging van Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU).

SCAU geeft jonge aankomende musici graag een kans om op te treden in de maandelijkse serie concerten en kleinkunstactiviteiten in De Schutse. Op het Amsterdam Conservatorium vormden vijf studenten in de sectie koperblaas-instrumenten in september een blazersensemble. Carravaci Carlo en Gerardo Gianolio spelen cornet en bugel, Ibai de Miguel euphonium, José Nuno Miranda is hoornist en Samuel Hernándes bespeelt de tuba. Afkomstig uit Italië, Portugal en Spanje vonden ze elkaar in de les- en repetitieruimten van het conservatorium. In de volle zaal zaten bij het nieuwjaarsconcert van de SCAU ook veertig bewoners en begeleiders uit het naburige woonzorgcentrum Het Hoge Heem. Het SCAU-bestuur had het concert als cadeau aangeboden.

Homogene klank

Meteen al bij het beluisteren van Johann Strauss’ Pizzicato Polka viel de sonore homogeniteit in het samenspel op. De milde klanken van de cornetten en van het euphonium in plaats van de stevigere trompet- en tromboneklank gaan uitstekend samen met die van de hoorn en de donkere tubaklank. Dat bleek al in de twee Canzona’s van Gabriëli. En het was voor het publiek een feest om de toegankelijke kwintetten van Victor Ewald en Axel Jorgensen te beluisteren. Geen bekende componisten, maar eersteklas vaklui die wisten hoe zo’n ensemble moet klinken. Ook in de Impromptu van André Lafosse en de door het publiek meegeklapte Radetzkymars straalde de speelvreugde af van deze sympathieke muzikanten. Met de toegift, het Beatle-liedje ‘Blackbird’, landden de luisteraars weer op bekend terrein.

Op 16 februari geeft acteur Steyn de Leeuwe bij de SCAU zijn solovoorstelling ‘Tofu Cowboy’, een tragikomisch verhaal rond zijn ervaringen als gedwongen stilzitter in coronatijd.

Op de foto: Vijf sublieme jonge koperblazers van het Conical Brass Ensemble. Foto is aangeleverd.