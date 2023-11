Historische films op historische plek￼

Uithoorn – Dr. Jansen was een bekend figuur in het oude Uithoorn. Wie belandde niet met groter of kleiner leed en kwalen bij hem in de spreekkamer? En dan bewoonde hij ook nog eens een monumentaal pand in de Dorpsstraat. Vanuit de Prinses Irenelaan reed je er bij wijze van spreken pardoes tegenaan. Om het pand te beschermen, stond er een rij stevige hardstenen palen voor op de stoep. De inmiddels gesloopte monumentale dokterswoning figureert in een van de films die zaterdag zijn vertoond in Filmtheater Gerrit op de eerste filmmiddag ‘Nostalgie uit Uithoorn’. Te zien is in de documentaire parodie ‘Overwinnaars der bergen’ hoe dr. Jansen in de jaren vijftig als alpinist naar de top van zijn eigen huis klimt. De reeks films ‘uit de oude doos’ van de Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel trok een volle zaal. Omdat kaartjes in een mum van tijd uitverkocht waren, komt er een reprise op 20 en 27 januari volgend jaar.

Architect Gerrit Rietveld ontwierp midden jaren zestig De Hoeksteen inclusief een filmzaal, denkend aan de ruimere bestemming die het gebouw zou moeten krijgen in de Uithoornse samenleving dan die van louter kerk. Nu is het Filmtheater Gerrit dat films vertoont in deze zaal, zoals zaterdag onder meer de film van Martien de Boer over de bouw van het gemeentehuis aan het Marktplein in 1937. Hilarisch was de film die gemaakt is van het passeren van de koninklijke trein. Het hele dorp was uitgelopen en stond vrolijk te vlaggen op Station Uithoorn. Burgemeester Koot checkt anno 1938 zijn zakhorloge en ja hoor, daar komt de door een stoomlocomotief getrokken trein, die zonder vaart te minderen voorbijsnelt met koningin Wilhelmina aan boord. Na deze zwart-witbeelden kwam het Burgemeester Kootbad in full colour tot leven op een van de films van Evert de Pee. Hij schoot rol na rol vol op de zomerse ligweide en bij het drukbevolkte openluchtbad in de jaren zestig.

De sfeer deed denken aan de filmavonden van de Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel indertijd bij Café Oud Thamen en in de Thamerkerk, al pasten er niet zoveel kijkers in als toen. Om toch velen de kans te geven dit unieke materiaal te bekijken, zijn er begin volgend jaar twee reprises gepland. Zie hiervoor de filmladder van Filmtheater Gerrit in de krant of bestel kaartjes (5 euro per stuk) via filmtheater-gerrit.nl

Foto: stills uit een van de vertoonde films, met onder meer burgemeester Koot die op zijn horloge kijkt en de koninklijke trein die Uithoorn passeert.