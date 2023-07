Hij komt weer: All American Sunday 23 juli￼

Regio – Het valt tegenwoordig niet mee een evenement te organiseren, want heel veel dingen zijn duurder geworden en regels, regels, regels rijzen de pan uit. Daar kan ’n gemeente niet altijd wat aan doen, want er zijn landelijke richtlijnen. De Gemeente Uithoorn heeft alle medewerking gegeven, en de vergunning is binnen. 23 Juli a.s. is het weer zover, All American Sunday gaat voor het 24e jaar weer door! Dit ook dankzij de vele vrijwilligers die zich elke keer inzetten voor deze geweldige dag. Het evenement is begonnen in 2000 op de kade. Dat werd elk jaar drukker en drukker, en was alleen met Harley’s. In 2012 was het ’n top drukte, en werd de kade te klein. Daarna zijn we uitgeweken naar het Multimate terrein en hebben we de Harleydag omgetoverd naar All American Sunday. Mooie classic American cars kwamen erbij. En meteen was het terrein daar ook weer te klein. 2014 gingen we naar het evenementen terrein Legmeer-west, aan de Randhoornweg. Hier hebben we alle ruimte en soms is ’t ook weer iets te klein maar we kunnen altijd nog een stukje uitbreiden naar het parkeerterrein ernaast. Voordeel ook: er is stroom en water. Vooral de stroom wordt daar belangrijk omdat we volgend jaar (25e editie, hou het in de gaten!) moeten voldoen aan de stikstof uitstoot, dus we hebben géén aggregaten nodig, wat het allemaal wat makkelijker maakt. Het bedrijfsleven denkt ook goed mee en sponseren ons.



The Day Before

22 juli ’23 is er weer de Ride Out, deze is niet merk gebonden. Vertrek bij cafe Drinken & Zo om 12.00 uur stipt, inschrijven v.a. 11.00 uur. ‘s Avonds BBQ en bij mooi weer live band (The Blast off the Stray Cats) 23.00 uur einde. Dit is allemaal mogelijk door: TD transport en dienstverlening, Sauna Amstelland, Installatiebedrijf John Groen, Spuk Uithoorn, Kaatee transport, Auto bedrijf Bakker Mijdrecht, Het Maandagavond comite De Kwakel, Martin Products, De Beij Electra b.v., vleesleverancier Fontijn, het Ondernemersfonds Uithoorn en De Kwakel, DUO plant, Total Energy Service, Trike Centrum Vinkeveen en de firma Schijf!