“Hij heeft me nog in de wieg zien liggen”￼

De Ronde Venen – Wie had dat nou ooit gedacht 82 jaar geleden. Kees, vijf jaar oud, ging kijken naar de pasgeboren Janni een paar huizen verder op in de Croonstadlaan in Mijdrecht. De huizen van toen bestaan niet meer, maar vorige week konden Janni en Kees van Ankeren wél hun 60-jarig huwelijk vieren.



Janni ging op haar 18e het huis uit, naar de verpleegstersopleiding waarbij ze intern ging wonen. Kees was na de ambachtsschool meteen gaan werken in de bouw, bij een klein bedrijf in Baambrugge. Dat werd indertijd zo geregeld vanuit de opleiding. Door de jonge timmerman werden overigens niet alleen huizen vertimmerd, maar werden ook grafkisten gemaakt. De liefdesvonk sloeg over toen ze elkaar iets ouder – begin 20 – bleven tegenkomen op bruiloften in Mijdrecht en bij zanguitvoeringen. Na het huwelijk zijn Janni en Kees in Wilnis gaan wonen. Een paar keer verhuist: elke keer zelf de huizen bouwen.

Verenigingen

En tussendoor altijd actief in tal van verenigingen, zoals het school-bestuur, 4-5 mei comité en ook binnen de kerk. Kees vaak als voorzitter en Janni meer op de achtergrond als secretaris, of scriba. De twee dochters en hun zoon zijn alle drie eveneens in Wilnis gaan wonen. Twee en een half jaar geleden zijn ze weer terugverhuist naar Mijdrecht: vanaf hun appartement aan het Burgemeester Haitsmaplein hebben ze een riant uitzicht dat tot Vinkeveen reikt en zo kunnen ze alles in de directe omgeving goed in de gaten houden.

Als 87- en 82-jarigen zijn beiden nog volop maatschappelijk actief. Kees leidt een creatieve groep in de gevangenis in Nieuwersluis en is voor sommige van de gedetineerde dames meer een vader of opa bij wie ze hun verhaal kwijt kunnen en in die gesprekken de toekomst bespreken. Janni doet de ledenadministratie van Senior Sportief Actief De Ronde Venen. Dat gaat niet om een paar leden in een kladblokje, maar om circa 750 leden waarvan alle mutaties en betalingen in de computer worden bijgehouden. Voor de burgemeester was het één van dichtstbijzijnde bezoekjes vanaf het gemeentehuis. Voor het weggaan is nog gauw bijgaande selfie gemaakt als herinnering aan een heel gezellig gesprek.