Hiddai viert 20-jarig jubileum met feestelijk concert

Wilnis – Het Christelijk gemengd koor Hiddai bestaat twintig jaar en markeert dat jubileum zaterdag 29 november met een bijzonder concert in de Hervormde kerk, Kon. Julianastraat 23 in Wilnis. Het programma begint om 20.00 uur en belooft een muzikale terugblik op twee decennia koortraditie te worden.

Voor deze gelegenheid is gekozen voor een gevarieerd repertoire uit de afgelopen jaren. Naast de huidige koorleden nemen ook oud-leden en enkele project-zangers deel aan het optreden. De muzikale begeleiding ligt in handen van Leonard Seeleman (orgel), Anne de Jong (piano) en Hanna Leeflang (viool). Soliste Geertje van Wijngaarden verleent haar medewerking, terwijl dirigent Wim van Dijkhuizen – al twaalf jaar verbonden aan Hiddai – de leiding heeft. Het concert biedt niet alleen ruimte voor luisteren, maar ook voor samenzang, een traditie die bij veel bezoekers in de smaak valt.

Kaarten kosten 2,50 euro en zijn verkrijgbaar bij koorleden, telefonisch via 06 – 2381 2602 of aan de ingang van de kerk. Kinderen tot twaalf jaar hebben gratis toegang.

Op de foto: Hiddai viert haar 20-jarig jubileum met een feestelijk concert. Foto: aangeleverd.